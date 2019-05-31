Вакарчук регистрирует "политические" ТМ [ Редактировать ]
Компания лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знака. В частности речь идет о слоганах и вижуалах, приведенных ниже, передает biz.liga.net.
Фото: скриншот base.uipv.org
Согласно определенным в заявках классификациям, указанные ТМ Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.
Ранее сообщалось, что Оля Полякова идет в политику, а также в партии Вакарчука сделали заявление.
по теме
Роспуск Рады: в партии Вакарчука сделали заявление
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были
Разгневанный пассажир пробился силой на борт самолета (видео)
В США на видео попала атака пассажиром самолета одного из сотрудников аэропорта
Под Кременчугом на свалке не могут потушить пожар
С четверга, 30 мая, спасатели пытаются потушить пожар вблизи с. Белецковка Кременчугского района
В Киеве микроавтобус врезался в дерево (фото)
В пятницу, 31 мая, в Киеве у Института Газа на Дегтяревской, 39 произошло ДТП
Били и вырывали зубы: двое подростков жестоко пытали пенсионеров
Неизвестные пришли к пенсионерам ночью, когда те спали