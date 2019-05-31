Компания лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знака. В частности речь идет о слоганах и вижуалах, приведенных ниже, передает biz.liga.net.

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Фото: скриншот base.uipv.org

Согласно определенным в заявках классификациям, указанные ТМ Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.



Ранее сообщалось, что Оля Полякова идет в политику, а также в партии Вакарчука сделали заявление.