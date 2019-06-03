У США підтвердили запрошення Володимира Зеленського [ Редактировать ]
У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію інформацію про можливий візит президента України до США коментували тільки на Банковій. І ось зараз джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитру Анопченко:
"Лист дійсно існує" і "запрошення відвідати Америку з візитом дійсно було відправлено". Однак "дати взагалі не обговорювалися" - кінець цитати. За словами дипломатів, в рамках майбутнього візиту "повинна відбутися" особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом, проте ані її формат, ані головні теми поки покищо не визначені.
по теме
Эксклюзив: почему адвокат Трампа не приедет в Украину
Специальный корреспондент "Подробностей" в США Дмитрий Анопченко встретился с Руди Джулиани
У Вашингтоні підвердили запрошення Володимира Зеленського
У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського. До цього моменту, інформацію про можливий візит президента України до США коментували тільки на Банковій
Трамп готов объявить о начале своей президентской кампании
Трамп отметил, что планирует баллотироваться на второй срок и примет участие в президентской гонке в 2020 году
Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну
Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Екс-губернатор Одещини прилетів до Києва рейсом із Варшави близько трьох годин тому
Папа Римський засудив будівництво стіни між США і Мексикою
Понтифік порівняв її зі стіною у Берліні, яку там звели за часів Другої світової війни