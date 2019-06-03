У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію інформацію про можливий візит президента України до США коментували тільки на Банковій. І ось зараз джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитру Анопченко:

"Лист дійсно існує" і "запрошення відвідати Америку з візитом дійсно було відправлено". Однак "дати взагалі не обговорювалися" - кінець цитати. За словами дипломатів, в рамках майбутнього візиту "повинна відбутися" особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом, проте ані її формат, ані головні теми поки покищо не визначені.