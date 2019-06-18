Про це заявив посол Сполучених штатів у Варшаві

Додаткова тисяча американських вояків у Польщі не акт агресії, а оборонний захід. Про це заявив посол Сполучених штатів у Варшаві, коментуючи невдоволення Кремля нещодавнім рішенням Білого Дому.

Дипломат зазначив: у такий спосіб Вашингтон продовжить зміцнювати захисний потенціал польського війська на східному рубежі, а це особливо актуально з огляду на російську агресію в Україні.

"Те, про що ми говоримо - власне, оборонний проект. Країна, повинна мати ресурси, щоб захищати свої кордони. Як доводить історія, особливо тут, у Польщі, потрібно бути вкрай обережними зі своїми сусідами й мати змогу захиститися", - говорить Джорджет Мосбахер, посол США в Польщі.