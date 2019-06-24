Украинские политики продолжают рассказывать о том, что, придя к власти, они снизят тарифы на газ в два, четыре и даже восемь раз. Но все это пустые предвыборные обещания.

Единственная политическая сила, которая может это сделать, - партия "Оппозиционная платформа - За життя". Ее представители уже договорились с Россией о снижении цены на газ на 25%, и это обязательно будет сделано после победы политсилы на досрочных парламентских выборах.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович во время телемарафона "30 дней президента Зеленского" на телеканале "ZIK".

"Во время президентской избирательной кампании кандидаты обещали всем нам снизить тарифы в два, в четыре, в восемь раз. Правда, непонятно каким образом они планировали это сделать. На самом же деле все гораздо проще: нужно добиться подписания с Россией более выгодного контракта о поставках газа. Большинство украинских политиков утверждают, что сделать это невозможно. Но это не так! Представители нашей партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук ездили в Россие, где обсуждали снижение цены на газ на 25%. Теперь их за это называют предателями и коллаборационистами. Более того, уже при президенте Зеленском возбудили новое уголовное дело!" - возмутился политик.

Вадим Рабинович считает, что у российской стороны нет причин для отказа снизить цену на «голубое топливо», поскольку торговля энергоресурсами - это весомая часть поступлении в бюджет России.

"Газпром" - это в первую очередь торговая организация, и ей выгодно продавать газ Украине. Однако действия наших политиков приводит их в недоумение. Предыдущая власть нам заявляла, мол, "тарифы поднялись, потому что Украина слезла с российской нефтяной и газовой игл". Но если разобраться, то мы покупаем тот же газ, но только в Швейцарии, Словакии и Беларуси, которые этот газ не добывают! Вся страна знает, что власть продавала населению "патриотический газ" с учетом "заработка" в 100 долларов для этой самой власти. И их считали патриотами! «Оппозиционная платформа - За життя" предлагает тот же газ без стодолларовой наценки и с 25% скидкой, но это, говорят, непатриотично!" - подчеркнул народный депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" считает, что уже новой власти в газовом вопросе не надо "оглядываться на Запад", а надо "отбросить политику" и заняться благосостоянием граждан. И начинать это необходимо с урегулирования тарифов на газ для населения.

"Власть ссылается на западных партнеров, которые якобы нам помогают. У меня вопрос: а западные партнеры вместе с нами будут оплачивать наши платежки? Почему после развала Организации Варшавского договора Запад Польше выделил 89 млрд долл., а Украине, называя нас "острием демократии и последним форпостом", надавали кредитов под громадные проценты? Что для Украины сделала эта Европа? Ничего!" - констатировал Вадим Рабинович.