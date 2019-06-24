Стоимость загранпаспорта в Украине "взлетит" [ Редактировать ]
С 1 июля 2019 года оформить загранпаспорт для украинцев станет дороже. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.
Стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%.
Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание.
В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.
Оформление загранпаспорта в период до 20 рабочих дней будет стоить 682 грн (раньше 557,32 грн).
Оформление загранпаспорта в период до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований будет стоить 1034 грн (раньше 810,32 грн).
"Также обращаем внимание граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года. Для таких лиц предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги", - говорится в сообщении.
В ГМС отметили, что стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года.
По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнения программ местного значения.
Ранее мы писали о том, что с 1 июля украинцам повысят пенсии. А также о том, что тарифы на электроэнергию в Украине могут изменить.
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