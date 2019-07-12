Відпочивальники на грецькому острові Халкідіки повертаються на пляжі. Нагадаю, напередодні там пронісся шторм. Семеро туристів загинули, понад 100 зазнали травм.

Але щойно негода вщухла - люди знову почали купатися та засмагати. Попри те, що працівники готелів іще не встигли навести лад на узбережжі: скрізь лежали перекинуті парасолі, викорчувані дерева, потрощені стільці та шезлонги.

"Для мене це не має особливого значення, ми залишаємося тут ще на чотири або п'ять днів, побачимо. Усе гаразд! Стихія, шторм - це ж природні речі. Що тут можна додати?" - говорить Саша, турист з Сербії.