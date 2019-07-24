Очень грустно, когда украинский олигарх более принципиален, чем федеральный прокурор США, ведущий "российскую охоту на ведьм" против президента США.

Такое мнение высказал Джон Салливан, журналист-расследователь, рассказав о последних новостях.

Итак, через две недели после назначения Мюллера, он предлагает: Все останется в прошлом, если вы просто назовете имя, Манафорт, Коэн или кто-то еще.

Он говорит: вот вам освобождение от тюрьмы, если вы скажете нам то, что мы хотим услышать.

Такое, по-видимому, исполнял Эндрю Вайсман - поправьте меня, если я ошибаюсь - во многих значимых судебных делах, не так ли?

Да, и при всей грубости этого предложения, его называют последней отчаянной попыткой Эндрю Вайсмана, который знал сильно раньше, чем общественность, что дело против России разваливается.

Это последняя отчаянная попытка добыть грязного компромата на Трампа провалилась, но в процессе он пытался решить еще одну проблему для Министерства Юстиции США. У Министерства Юстиции, кажется, имеются проблемы с правдой и злоупотреблением властью.

В деле против этого олигарха, за кулисами процесса, команда Вайсмана знала, что откроются очень неприятные для Минюста факты: неправомерные действия, признание доказательств, которые были опровергнуты, и тому подобное.

Итак, он попытался решить обе проблемы одним махом - с помощью сделки с олигархом, но это не сработало.