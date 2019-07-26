Новинка архітектурного дизайну. Британці презентували екологічний будинок, який повністю можна переробити. Із чого виготовлений екодім? Знає Христина Швець.

Повністю екологічний та продуманий до деталей - корковий будинок здивує будь-кого. Такий "Корк Хаус" група архітекторів звела в британському місті Ітон. Усі частини споруди можна зібрати вручну, а пізніше, якщо виникне бажання - і переробити.

"Що мені дуже подобається у цьому будинку - це тактильні відчуття. Усередині відчутний виразний запах деревини. Стіни дійсно теплі на дотик, акустика дуже м'яка, матеріал - чистий та природний", - говорить Дідо Мінле, архітекторка проекту.

Корок виготовляють із кори спеціальних коркових дубів, які ростуть на узбережжі Середземномор'я. Її знімають кожні 9 років. Розробники екобудинків використали матеріал, який будівельники відклали як непридатний. З нього робили блоки, які потім вставляти в інженерну конструкцію з деревини та сталі.

"Сировина преміум класу йде на виготовлення корків для вина. Після цього залишається близько сімдесяти п`яти відсотків невикористаного матеріалу. Його перетирають і термічно обробляють. Смола, яка міститься в корку, плавиться. І потім з цієї маси створюють міцні блоки", - говорить Олівер Вілтон, архітектор, співавтор проекту.

Головна особливість споруди - в простоті складання конструкції. Блоки, що лежать в основі будинку, розрізали за допомогою 3D-фрезерування.

"Для мене було важливо побудувати міцну та екологічну споруду. Вона зведена без клею або розчину. А це, своєю чергою, дозволяє легко демонтувати будинок. І ще одна особливість - ви зможете відновити цей матеріал знову. А адже він є, так би мовити, "біорозкладним", - говорить Метью Барнетт, архітектор, співавтор проекту.

Автори проекту виборюють шанс здобути премію Стерлінга. Це найвище визнання в галузі архітектури у Великій Британії. Чи виправдає проект сподівання авторів - дізнаємося в середині жовтня.