Австрія оголосила в розшук російського шпигуна [ Редактировать ]
Австрія оголосила в міжнародний розшук російського шпигуна. Ігоря Зайцева підозрюють у секретній діяльності для російського ГРУ на шкоду Австрійській республіці.
За інформацією видання Kurier, росіянин пов'язаний зі справою 2018 року, коли поширили інформацію, що 70-річний офіцер австрійської армії 20 років шпигував на користь Росії. Нібито є докази його зв'язку із розшукуваним Зайцевим. Сам Зайцев це спростовує.
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