Австрія оголосила в міжнародний розшук російського шпигуна. Ігоря Зайцева підозрюють у секретній діяльності для російського ГРУ на шкоду Австрійській республіці.

За інформацією видання Kurier, росіянин пов'язаний зі справою 2018 року, коли поширили інформацію, що 70-річний офіцер австрійської армії 20 років шпигував на користь Росії. Нібито є докази його зв'язку із розшукуваним Зайцевим. Сам Зайцев це спростовує.