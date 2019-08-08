Спікер сейму Польщі літав до жінки на урядовому літаку [ Редактировать ]
А от гаманці польських платників податків схудли на чотири мільйони злотих. Спікер польського Сейму Марек Кухцинський відзавтра йде у відставку. Привід - скандал довкола його приватних перельотів на урядовому літаку.
ЗМІ з'ясували - очільник парламенту часто подорожував із Варшави до міста Жешува, де мешкає з родиною. За останні півтора року здійснив майже 100 рейсів бюджетним коштом. Кухцинський запевняє - всі поїздки були робочими і законам не суперечили.
"Я б хотів наголосити, що всі мої дії були в рамках закону. А так багато літати мені доводилося тому, що я мав зустрічі з місцевими мешканцями, часто в маленьких містах. Мій стиль роботи полягав у тому, щоб працювати не лише в Сеймі у Варшаві, а й із виборцями по всій країні і за кордоном. Оскільки громадськість засуджує мою поведінку, я вирішив, що більше не зможу обіймати цю посаду", - говорить Марек Кухцинський, спікер парламенту Польщі.
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