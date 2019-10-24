9 євро 80 центів за квадратний метр. Сенат Берліна обмежив ціни на винаймання житла в німецькій столиці. І заборонив підвищувати їх протягом п'яти років. Про законопроект, який спричинив безліч суперечок у країні - розкаже Тетяна Логунова.

Революція на ринку орендованого житла чи спроба регулювати ціни в ручному режимі? Сенат Берліна ухвалив законопроект, який одні називають революційним кроком, а інші вважають небезпечним експериментом. Коаліція, до якої належать соціал-демократи, ліві та зелені, узгодила мораторій на підвищення цін на оренду житла. Діятиме він протягом п'яти років і поширюватиметься на всю нерухомість, збудовану до 2014.

"Це значний крок уперед. Берлінці та берлінки, які винаймають нерухомість, тепер зможуть трохи перепочити. А ми використаємо цю п'ятирічну паузу для того, щоб звести нове, необхідне містові житло", - говорить Міхаель Мюллер мер Берліна.

Законопроект передбачає і граничну вартість орендованого помешкання. За квадратний метр - власник відтепер зможе просити щонайбільше дев'ять євро вісімдесят центів.

"Наші теперішні дії - це, звісно, втручання в ринкову економіку. Ми заходимо на нову юридичну територію. Але водночас не кожне таке втручання й регулювання цін автоматично означає побудову планової економіки, що нам уже закидають", - говорить Рамона Попп, сенатор Берліна з питань економіки.

Взяти під контроль ціни на оренду житла вимагали від політиків жителі німецької столиці. Влітку в Берліні пройшли масові акції протесту орендарів, розлючених постійним зростанням цін. Лунали навіть заклики провести відчуження житлового фонду. Тобто змусити фірми, у власності яких понад три тисячі квартир, продати нерухомість муніціпальній владі. Щоб далі вона здавала людям помешкання за доступними цінами.

Тепер, після ухвалення законопроекту, розлючені вже самі власники нерухомості. Вони попереджають ініціативи сенату можуть призвести до занепаду житлового фонду міста. Ринок нерухомості втратить привабливість для інвесторів, а орендодавцям бракуватиме коштів на ремонт і модернізацію помешкань.

Очікується, що законопроект набуде чинності наступного року, відразу після затвердження в палаті депутатів Берліна. Якщо, звісно, його не оскаржать у судах.