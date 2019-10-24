Регулирование цен на рынке электроэнергии станет плохим сигналом для инвесторов - эксперт [ Редактировать ]
Вмешательство государства в регулирование цен на рынке электроэнергии станет плохим сигналом для инвесторов. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип в эфире телеканала NewsOne.
"Ни один инвестор не вложит деньги, если у него не будет ясности относительно того, как эти деньги будут возвращаться. То есть, когда мы запустили рынок в июле, эта система, этот рынок были понятными для иностранцев. Потому что у них, в Европейском союзе, работает аналогичная система. Рынок означает невмешательство государства в цену. Потому что если кто-то вмешивается в цену блага, которое ты производишь, это означает, что он вмешивается в инвестиции, в окупаемость инвестиции. Соответственно, когда запустили рынок, была надежда, что украинские компании смогут впоследствии финансировать свои инвестиции", - пояснил Прокип.
Эксперт отметил, что нынешние законодательные инициативы от провластных депутатов об изменениях в сфере энергетики фактически возвращают страну к практике ручного регулирования рынка электроэнергии, который станет негативным сигналом для инвесторов.
"Сейчас мы снова рискуем вернуться к ручному регулированию. Потому что у нас снова идет речь о фактическом разрешение бессрочного регулирования цены на электроэнергию государственными органами. Соответственно, инвестор сюда не придет, в таких условиях. У государства нет средств инвестировать. А частные компании тоже будут иметь большой страх", - сказал Прокип.
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