Влада Венеції закликала ввести надзвичайний стан [ Редактировать ]
Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за пів століття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до двох метрів. Двоє людей загинули.
Деякі туристичні принади довелося закрити. Особливо непокоїть міську владу, як зберегти собор Святого Марка - пам'ятку ХІІ століття.
Напередодні невідомий чоловік вирішив покупатися на площі перед святинею. Місто вже підрахувало збитки - це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан.
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