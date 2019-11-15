Пожежа на військовому складі в Гайсині на Вінничині завдала державі збитків на понад 10 мільйонів гривень, - про це повідомляє військова прокуратура.

Вогонь знищив понад тисячу шоломів, 800 бронежилетів, півтори тисячі спальних мішків, стільки ж костюмів захисту від води, а також польову форму та намети. Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, пожежа сталася в середу. Зайнявся ангар площею 200 квадратних метрів. Попередня причина - коротке замикання електромережі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.