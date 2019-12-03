У Китаї згоріла багатоповерхівка [ Редактировать ]
У китайському місті Шеньян загорілася багатоповерхівка. Вогонь спалахнув у нижній частині будинку і швидко поширився аж до останнього двадцять п'ятого поверху.
До гасіння полум'я залучили понад 200 рятувальників та півсотні одиниць спецтехніки. Мешканців евакуювали. Про кількість жертв та причини займання не повідомляють.
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