У документі закликали РФ вивести свої війська з Кримського півострова

Генасамблея ООН ухвалила другу резолюцію щодо Криму. У документі закликали РФ вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.

А також повернути Україні військове обладнання та озброєння, вилучене з трьох кораблів ВМС України - "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу"."За" відповідну резолюцію проголосували 63 країни, "проти" - 19.