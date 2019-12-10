Генасамблея ООН ухвалила кримську резолюцію [ Редактировать ]
Генасамблея ООН ухвалила другу резолюцію щодо Криму. У документі закликали РФ вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.
А також повернути Україні військове обладнання та озброєння, вилучене з трьох кораблів ВМС України - "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу"."За" відповідну резолюцію проголосували 63 країни, "проти" - 19.
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