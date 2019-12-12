Кількість жертв пожежі в одеському коледжі зросла. Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. Під завалами можуть перебувати ще троє людей - їх вважають зниклими безвісти.

Напередодні одеський суд обирав запобіжний захід директорці коледжу. Прокуратура підозрює жінку у службовій недбалості. Яке рішення ухвалили - мої колеги розкажуть

Любов Кочерга директорка державного коледжу, де минулої середи сталася жахлива пожежа. У залі суду шістдесяти-п'ятирічній жінці стає зле, їй викликають швидку.

Представник прокуратури каже: керівничку навчального закладу підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання за цією статтею - п'ять років позбавлення волі. Слідство вважає: Кочерга не дбала про належні умови для пожежної безпеки у коледжі.

"Відповідно до правил, які регулюють додержання пожежної безпеки в учбових закладах, встановлено, що саме директор цих закладів - керівник - повинен забезпечити їх дотримання в учбових закладах. Тому ми вважаємо, що саме Кочерга неналежним чином виконувала службові обов'язки чи несумлінне ставлення до них", - говорить Євген Антощук, прокурор відділу прокуратури Одеської області.

Сама Любов Кочерга визнає: дійсно, у коледжі не було автоматичної протипожежної сигналізації. Але зауважує: ще кілька років тому вказувала на це Міністерству освіти та науки, якому підпорядкований виш. Говорила про необхідність виділити кошти на її придбання, але жодної відповіді так і не отримала.

"В семнадцатом году, когда случилась "Виктория" было много писем от всех инстанций об оборудовании сигнализации Я сразу же написала письмо в Министерство. Но не было мне положительных ответов", - говорить Любов Кочерга, підозрювана.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід для директорки у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади. Мовляв, це необхідно оскільки жінка може впливати на свідків та знищувати документи. Суд задовольнив клопотання. На згарищі, тим часом, тривають роботи рятувальники розбирають завали. Нагадаю, в результаті пожежі загинуло дванадцять людей, ще четверо й досі вважаються зниклими без вісти.