Одна людина загинула, доля ще одного члена екіпажу невідома

Пожежу на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який стоїть у порту Мурманська, ліквідували сьогодні близько четвертої ранку. Одна людина загинула, доля ще одного члена екіпажу невідома.

Постраждали 12 людей, один у тяжкому стані. Пожежа виникла напередодні загорілося у енерговідсіку корабля. На момент пожежі на облавку перебували понад 400 осіб.

Нагадаю, єдиний російський авіаносець свого часу став героєм соцмереж через свій димовий похід до берегів Сирії 2016 року.