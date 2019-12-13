На авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов" ліквідували пожежу [ Редактировать ]
Пожежу на російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який стоїть у порту Мурманська, ліквідували сьогодні близько четвертої ранку. Одна людина загинула, доля ще одного члена екіпажу невідома.
Постраждали 12 людей, один у тяжкому стані. Пожежа виникла напередодні загорілося у енерговідсіку корабля. На момент пожежі на облавку перебували понад 400 осіб.
Нагадаю, єдиний російський авіаносець свого часу став героєм соцмереж через свій димовий похід до берегів Сирії 2016 року.
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