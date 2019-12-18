У Верховній Раді створять слідчу комісію з розслідування подій на Грушевського [ Редактировать ]
У Верховній Раді створять тимчасову слідчу комісію з розслідування вчорашніх подій на Грушевського. Таке рішення підтримали голови усіх парламентських фракцій, - повідомив народний депутат Давид Арахамія. Напередодні в урядовому кварталі відбулися протести, зокрема, через закон про ринок землі. Між мітингарями та силовиками виникли сутички: 17 правоохоронців - травмовані, 26 активістів затримані.
Сьогодні виступи тривають - середмістя столиці та урядовий квартал під посиленою охороною поліції. Ситуацію прокоментував Володимир Зеленський. У соцмережах президент написав, що під парламентом лунають політичні лозунги, а не голоси фермерів, тому й постраждали люди.
Глава держави наголосив: кожен українець має право на мирне зібрання, але водночас кожен повинен відповідати за свої вчинки. І дискусії щодо законодавчих ініціатив не мають порушувати закон. Зеленський запевнив, що влада прислухається до вимог громадян щодо земельної реформи, а саме тому до відповідного законопроекту внесені численні поправки.
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