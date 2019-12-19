Браконьєри у законі винищують прісноводну рибу у цьому впевнені активісти рибоохоронної інспекції. Український промисловий лов майже неконтрольований, промисловики не бояться закону та пересипають водойми забороненими сітками. А більшу частину вилову збувають неофіційно. Чи можна врятувати українські річки від промислового браконьєрства - розбиралася Катерина Сривкова.

Це відео з рейду державних інспекторів рибоохорони. На воді промисловий човен без належних документів та із забороненими сітками.

Усе мало б завершитися спокійним оформленням. Та раптом водій промислового човна хапає каністру з бензином, обливає оторопілих інспекторів та погрожує підпалити.

Віталій - громадський інспектор, бензину тоді налили і на нього. Каже: промисловики "працюють" за схемою, яку налагодили ще у 90-их. Водойму пересипають забороненими сітками, а квоти на вилов перевищують у десятки разів. Майже усю рибу збувають у незаконних пунктах прийому. А очі чиновників закривають чималими хабарами.

"Промисел працює по журналам, які вони заповняють від руки, ніякої електронної системи немає. У більшості промисловиків квота від тонни до трьох, до п'яти тонн. А є квоти і менші. Якщо вони будуть кожен день записувать фактичний вилов, квота в них закінчиться за місяць", - говорить Віталій Лява, голова ГО "Захист води і риби".

Через безконтрольний вилов риба у Дніпрі стрімко зникає. Київське водосховище поки що одне з найбагатших на "живе срібло". Тут так звані "браконьєри у законі" працюють у будь-яку пору року.

"Жодного рейду не було без порушень. Майже всі рейди були з грубими порушеннями та зі збитками від п'яти до тридцяти тисяч гривень", - говорить Віталій Лява.

Вже за 10 хвилин патрулювання натрапляємо на сітку. Її кинули на фарватері - це водний шлях, тобто орієнтир для капітана човна. Така сітка небезпечна для життя, адже в неї легко втрапити.

"Сетка стояла именно четко по фарватеру, то есть от этой линии. По фарватерному ходу ходят рыбоохранный патруль, экология, полиция, МЧС. На фарватере сетки ставить нельзя".

Понад 300 кілограмів риби на суму більше 100 тисяч гривень два тижні тому незаконно виловили в заказнику "Сулинський", що на Черкащині. І таких випадків не злічити. За інформацією ДФС, за минулий рік промисловики виловили 65 тисяч тонн риби на понад мільярд гривень. Держава отримала з цього 61 мільйон гривень. І це лише офіційні дані. За підрахунками активістів, обсяги прихованого вилову риби більші принаймні у 5-6 разів.

"Це, ну максимум, 10-15 відсотків від реалій. Ми маємо приблизно 94 копійки за кілограм риби виловленої. Тобто на наш погляд, це не бізнес і не користь. За наш кошт відшкодовується, нам перешкоджається, ще й наноситься величезна шкода для держави - то нащо це державі? Треба зупинити цей безлад", - вважає Андрій Неліпа, президент Громади рибалок України.

Активісти запевняють: щоб "браконьєри у законі" остаточно не винищили рибу в річках, промисловий лов треба заборонити хоча б на три роки. А потім реформувати та перезапустити під ретельним державним контролем.