"Комары, мухи и колорадские жуки": в Укргидрометцентре рассказали о Новом годе [ Редактировать ]
Погода / Фото: bigmir)net
В Украинском гидрометцентре пошутили на тему Нового года и опубликовали смешной пост в Facebook.
"Впервые Новый год вместе с нами будут встречать комары, мухи, колорадские жуки и птицы, которые вернулись с юга", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что синоптики удивили прогнозом погоды на 26 декабря. А также в Украине резко ухудшилась погода.
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