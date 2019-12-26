В Украинском гидрометцентре пошутили на тему Нового года и опубликовали смешной пост в Facebook.

"Впервые Новый год вместе с нами будут встречать комары, мухи, колорадские жуки и птицы, которые вернулись с юга", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что синоптики удивили прогнозом погоды на 26 декабря. А также в Украине резко ухудшилась погода.