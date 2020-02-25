Українські полярники стали очевидцями незвичного явища. Сніг довкола антарктичної станції "Академік Вернадський" - почервонів. Науковці з'ясували - причина в мікроскопічних водоростях.

Їхні спори не бояться морозу й лежать у снігу всю зиму, а щойно тепліє - починають проростати. Та червоне забарвлення - шкодить сніговому покриву. Так він поглинає більше сонячних променів і швидше тане.