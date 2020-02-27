Загострення на Донбасі та земельна реформа: які законопроекти розглядали депутати?

Від початку засідання з трибуни Верховної Ради говорять про ситуацію на Донбасі та найпотужніші за останній час бойові дії та поправки до законопроекту про ринок землі - чого просять "слуги народу" та що на це відповідає опозиція?