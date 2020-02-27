На передовій загинув військовослужбовець [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на передовій минулої доби. Він підірвався на вибуховому пристрої неподалік Майорська. Загалом окупанти 7 разів порушили режим тиші - обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, а також гранатометів та стрілецької зброї.
Під вогонь російських найманців потрапили оборонці Мар'їнки, Павлополя, Оріхового та Золотого-4.
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