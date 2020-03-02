На передовій загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
Один український військовий загинув, четверо поранені. Поблизу Нижньотеплого на Луганщині російські окупанти обстріляли вантажівку, що везла провізію на позиції армійців. Цілили з протитанкового ракетного комплексу. У штабі ООС наголошують - прицільний вогонь на ураження вів професіонал. Тож впевнені, що це був підготовлений оператор-навідник збройних сил Російської Федерації.
Під час обстрілу на інших ділянках поранено ще трьох військових. Загалом, минулої доби ворог 5 разів порушував режим тиші.
І вже відоме ім'я загиблого напередодні українського воїна. Це військовослужбовець 46 окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Руських. Він народився 1979 року у Маріуполі, на фронт пішов у 2018. У полеглого героя залишилися батьки, дружина та маленька дитина.
по теме
На Донбасі загинув український військовий
Під вогонь окупантів потрапили захисники Новомихайлівки, Красногорівки, Новотошківського та Оріхового
На передовій загинув військовослужбовець
Український військовий загинув на передовій - він підірвався на вибуховому пристрої неподалік Майорська
На Донбасі активізувалися ворожі диверсанти
Всупереч усім конвенціям, противник на Донбасі використовує близько ста типів різноманітних мін-пасток
На околицях Кримського не припиняються ворожі обстріли
На околицях Кримського укріпилися наші піхотинці. Нині це - одна з найгарячіших ділянок фронту
В Офісі президента терміново скликали засідання РНБО
Ескалації на фронті: в Офісі президента терміново скликали засідання Ради нацбезпеки і оборони - чим воно закінчилося?