Один український військовий загинув, четверо поранені. Поблизу Нижньотеплого на Луганщині російські окупанти обстріляли вантажівку, що везла провізію на позиції армійців. Цілили з протитанкового ракетного комплексу. У штабі ООС наголошують - прицільний вогонь на ураження вів професіонал. Тож впевнені, що це був підготовлений оператор-навідник збройних сил Російської Федерації.

Під час обстрілу на інших ділянках поранено ще трьох військових. Загалом, минулої доби ворог 5 разів порушував режим тиші.

І вже відоме ім'я загиблого напередодні українського воїна. Це військовослужбовець 46 окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Руських. Він народився 1979 року у Маріуполі, на фронт пішов у 2018. У полеглого героя залишилися батьки, дружина та маленька дитина.