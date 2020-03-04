У Мадриді на мітинги вийшли правоохоронці й цивільна гвардія. Зібралися під парламентом і вимагали вищих зарплат і кращих умов праці. На думку демонстрантів, коаліційний уряд блокує законопроект, за яким виплати усім працівникам силових структур мають урівняти.

Протестувальники обурені тим, що до прикладу, каталонські поліцейські отримують більше. Невдоволені й загалом правлінням соціалістів.