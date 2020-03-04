Мадрит охопили масові протести: чого вимагають люди [ Редактировать ]
У Мадриді на мітинги вийшли правоохоронці й цивільна гвардія. Зібралися під парламентом і вимагали вищих зарплат і кращих умов праці. На думку демонстрантів, коаліційний уряд блокує законопроект, за яким виплати усім працівникам силових структур мають урівняти.
Протестувальники обурені тим, що до прикладу, каталонські поліцейські отримують більше. Невдоволені й загалом правлінням соціалістів.
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