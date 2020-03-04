По состоянию на 4 марта, в Украине госпитализировали еще шесть человек. Из-за этого в школах Киева решили ввести усиленный контроль за состоянием здоровья детей. Об этом сообщили на пресс-брифинге в мэрии Киева.

Заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский сообщил, что причин для паники нет, поскольку столица подготовлена.

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