Коронавирус в Украине: в школах готовятся к возможной эпидемии [ Редактировать ]
По состоянию на 4 марта, в Украине госпитализировали еще шесть человек. Из-за этого в школах Киева решили ввести усиленный контроль за состоянием здоровья детей. Об этом сообщили на пресс-брифинге в мэрии Киева.
Заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский сообщил, что причин для паники нет, поскольку столица подготовлена.
- "Пятиминутки здоровья". Их будут проводить для школьников до и после уроков и рассказывать про правила личной гигиены.
- В каждой школе и садиках есть достаточное количество термометров. Детям, которые жалуются на плохое самочувствие, ежедневно проверяют температуру. .
- Усиленный контроль и ограничение доступа к учебным заведениям для родителей, а также посторонних людей.
- Увеличение частоты влажных уборок, проветривания, очищения поверхностей мебели, дверных ручек.
- Дезинфекция помещений. Во все школы и садики закупили дезинфицирующие и моющие средства. Также усилили контроль за режимом мытья рук.
- Все учебные заведения Киева ежедневно отчитываются о количестве отсутствующих детей.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. А в Беларуси коронавирусом заразились еще трое человек.
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