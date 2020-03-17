Українці з лайнеру Grand Princess повернулися з США [ Редактировать ]
Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Grand Princess пройшли карантин та повернулися зі США. Борт із 46-ма українцями приземлився напередодні в аеропорту "Бориспіль".
Усі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірусу в них не виявлено.
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