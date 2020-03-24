Во вторник, 24 марта, во Львове возле спортивной площадки нашли тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

"В 7:45 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Смерековой во Львове, неподалеку от спортивной площадки, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Правоохранители установили личность погибшего - 43-летнего львовянина, на теле которого обнаружены телесные повреждения, в том числе травмы головы", - сообщили в полиции.

По факту следователями открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, проводится досудебное расследование.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица (лиц), причастных к совершению убийства и устанавливают обстоятельства совершения преступления.

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