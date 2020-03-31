Про це повідомляє Deutsche Welle

Російські найманці на Донбасі заважають роботі ОБСЄ, прикриваючись боротьбою з коронавірусом. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ Німеччини та Франції.

Дипломати наголосили, що представники місії мають вільно пересуватися територією України. І пандемія коронавірусу не має стати приводом обмеження свободи їхнього переміщення та виконання необхідних завдань.