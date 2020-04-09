На Закарпатті станом на сьогодні зафіксовано 51 випадок зараження коронавірусом. Уже двоє місцевих померли від недуги. А в тамтешніх лікарнях досі не вистачає необхідного обладнання. Як допомагають медикам, - дивіться в матеріалі.

Костюми для лікарів, антисептики, тести на коронавірус та захисні шоломи. Сьогодні на Закарпаття прибула чергова партія допомоги від голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Меценати закупили все необхідне для тамтешніх лікарень власним коштом. Медичний вантаж допомогли розподілити волонтери політсили.

Андрій Погорілов, керівник Ужгородської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя":

Декілька тижнів тому ми приймали першу чергу допомоги, яку нам організував Віктор Медведчук, лідер нашої партії. І ми адресували цю допомогу, в першу чергу, для інфекційної лікарні, тому що на той час в лікарнях, на жаль, не було навіть тестів. Зараз те, що ми зробили, це забезпечили лікарів і комбінезонами медичними, і дезінфекторами, перчатками, масками. Тобто, я думаю, що це буде захищати лікарів, в першу чергу, від можливості зараження.

Це суттєва підтримка для наших лікарів у такий час, коли розвивається пандемія. Хочу наголосити, що сьогодні всі сімейні лікарі Закарпатської області отримають захисні костюми, отримають окуляри, - а це близько 750 чоловік.

Зокрема, лікарням області відправили: 1000 захисних комбінезонів для медиків, 500 літрів антисептика, 12 000 пар рукавичок та австрійські ПЛР-тести. А всім сімейним лікарям регіону - комплекти одягу інфекціоніста, бахіли, шоломи, захист для обличчя та очей.

Василь Васюта, завідувач інфекційного відділення Мукачівської центральної районної лікарні:

Хочемо подякувати, що в черговий раз нашими меценатами було доставлено в мукачівську ЦРЛ допомогу у вигляді індивідуального захисту, ПЛР-тестів, рукавичок, масок, окулярів, деззасобів. Це дуже велика допомога у цей скрутний час. Цього всього, як і у всіх країнах світу, - не вистачає.

Подбали волонтери не лише про медичний персонал, а й про місцевих жителів. Їм днями активісти партії роздадуть 150 тисяч захисних масок. Раніше Віктор Медведчук і Оксана Марченко власним коштом придбали й передали першу партію медзасобів і устаткування для боротьби з коронавірусом в усі районні лікарні Закарпаття. Це - кілька французьких апаратів штучної вентиляції легень, 20 000 масок та експрес-тести для виявлення коронавірусу. Закупили меценати й електронне обладнання для моніторингу стану пацієнтів.