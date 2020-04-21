30 апреля состоится вебинар по предпринимательской этике для малого и среднего бизнеса. В рамках инициативы "Предпринимательская этика для украинских МСБ" 30 апреля 2020 в 16:00 состоится вебинар для предпринимателей по внедрению Кодекса предпринимательской этики.

К участию приглашаются украинские предприятия малого и среднего бизнеса, которые хотят внедрить предпринимательскую этику для устойчивого развития собственного бизнеса. Инициатива реализуется Всеукраинской сетью доброчестности и комплаенса (UNIC) при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Во время вебинара предприниматели получат ответы на следующие вопросы:

что такое Кодекс предпринимательской этики, каковы его задачи, результаты его успешного внедрения и последствия не внедрения;

основные разделы Кодекса и аспекты предпринимательской деятельности, которые они регламентируют;

как адаптировать Кодекс к потребностям вашего предприятия;

процедура внедрения Кодекса и должностные лица, обеспечивающие его исполнение.

Любомир Черной, руководитель направления по улучшению бизнес-климата Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины": "Внедрение "Кодексов предпринимательской этики" - один из возможных инструментов повышения прозрачности ведения бизнеса, который широко известен в мире.

Особенно активно пользуются этим инструментом компании, которые интернационализируются и стремятся выходить на новые рынки. Часто наличие подобного кодекса и внедрение соответствующих стандартов является необходимым условием для участия компании в различных тендерах, ее включение в международные сети и интеграция в глобальные "цепочки добавленной стоимости". Украинскому бизнесу, который стремится быть активным участником международной торговли, стоит присмотреться к такому инструменту, ознакомиться с его преимуществами и возможностями".

Часто, особенно на малых и средних предприятиях, внедрение предпринимательской этики планируют, а затем откладывают на неопределенный срок. Вскоре предприятие начинает набирать обороты и сталкивается с первыми проблемами: то, что раньше для каждого сотрудника казалось очевидным, теряется в потоке ежедневных операционных задач, и компания рискует потерять основные преимущества, которые до этого делали ее успешной. Внедрение кодекса предпринимательской этики на ранних стадиях генезиса бизнеса является залогом его дальнейшего устойчивого развития. 86% из 200 крупнейших компаний в мире в списке Forbes строят свои отношения с сотрудниками на основе Кодекса предпринимательской этики.

По словам Татьяны Короткой, заместителя бизнес-омбудсмена Украины:

"В украинском МСБ задействовано более 40% занятого населения страны. В большинстве малых и средних предпринимателей созданы предпосылки для основательного производства стандартов деловой этики. Именно поэтому они задают высокие стандарты как государству и контролирующим органам, так и собственному делу и себе, как налогоплательщикам. Малые предприниматели, которые развивают свой бизнес на принципах устойчивого развития, хорошо понимают цену коррупции для государства в случае невнедрения стандартов этики в своей деятельности".

Каждый участник вебинара получит готовые к внедрению политики, разработанные лучшими экспертами на основе опыта ведущих мировых компаний. Благодаря информации, полученной во время вебинара, специалист сможет легко адаптировать этот документ к специфике и ценностям своей организации.