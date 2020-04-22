В мире число скончавшихся от коронавируса COVID-19 превысило 162 тысячи человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Количество зараженных достигло 2 397 216 человек.

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 83 тысячи новых случаев заражения и 5109 смертей.

Ранее сообщалось, что коронавирус возник в лаборатории Уханя.