Сколько жизней унес коронавирус: в ВОЗ назвали страшную цифру [ Редактировать ]
Коронавирус/ Фото: Getty Images
В мире число скончавшихся от коронавируса COVID-19 превысило 162 тысячи человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Количество зараженных достигло 2 397 216 человек.
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 83 тысячи новых случаев заражения и 5109 смертей.
Ранее сообщалось, что коронавирус возник в лаборатории Уханя.
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