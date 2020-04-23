На Житомирщині локалізували усі осередки вогню [ Редактировать ]
Пожежі в зоні відчуження досі тривають. Там намагаються загасити вогонь в чотирьох лісництвах, де тліють пеньки, залишки деревини та торфу. Через захаращеність лісу вогнеборці не скрізь можуть дістатися.
Щоб потрапити на проблемні ділянки, рятувальники за допомогою спецтехніки пробили 125 кілометрів доріг. А на Житомирщині вже локалізували всі осередки займання.
Загалом до гасіння залучили понад дві тисячі надзвичайників і пів тисячі одиниць техніки.
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