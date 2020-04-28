Ті ж, хто таки потрапив до океану - обіцяють дотримувати соціальної дистанції

У Сполучених Штатах частина регіонів відкрила купальний сезон. Ідеться, зокрема про Техас, Теннессі, Міссісіпі, Джорджія тамтешні губернатори не зобов'язували жителів залишатися вдома.

Водночас у штатах, де ситуація з COVIDом гірша, наприклад, у Нью-Йорку - усю прибережну зону оточили червоною стрічкою. Ті ж, хто таки потрапив до океану - обіцяють дотримувати соціальної дистанції.

Вікторія, жителька штату Техас: