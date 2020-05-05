В Украине начнут испытания препарата от коронавируса [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом в Украине одобрило клинические испытания препарата "Биовен". Об этом говорится в приказе министра Максима Степанова, опубликованном на сайте ведомства.
Отметим, речь идет о клинических испытаниях препарата "Биовен" / "Биовен моно".
Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению.
Действующим компонентом препарата являются антитела, которые обладают специфической активностью против различных возбудителей - вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса и ряда других заболеваний.
Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.
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