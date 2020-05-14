Чем полезен картофель [ Редактировать ]
Мы часто слышим о том, что картофель - вреден, однако и у него есть своя польза. Этот корнеплод содержит, помимо крахмала, высококачественный растительный белок, позволяющий поддерживать работу мышц, передает newsyou.info.
Ученые провели эксперимент с участием 24 молодых здоровых женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Все они нормально питались, получая с пищей рекомендованную дозу белка - 0,8 грамма на килограмм веса в день. Участниц случайным образом разделили на две группы. В течение двух недель половина девушек получала дополнительно дважды в день по 25 граммов изолята картофельного белка в виде пудинга, а остальные получали пудинг без белка (плацебо).
По истечении двух недель оказалось, что у участниц из группы, получавшей дополнительный картофельный белок, мышечная ткань начала усиленно синтезировать миофибриллярные белки, отвечающие за нормальную функцию скелетных мышц. В группе плацебо такого эффекта не наблюдалось.
Как отмечают исследователи, принято считать, что растительные белки - менее качественные, чем животные. Однако полученные результаты демонстрируют, что белок, выделенный из растений, в данном случае из картофеля, способен поддерживать работу мышц не хуже животного белка.
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