В Киеве произошел масштабный "конец света" [ Редактировать ]
В большей части домов на левобережье Киева отключился свет.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на компанию ДТЭК.
По информации, электричество пропало на столичных улицах Тютюнника, Энтузиастов, Сверстюка, Туманяна, Днепровской и Русановской набережной, а также на Русановском бульваре.
Отмечается, что причиной отключения света стала аварийная ситуация. Специалисты работают над устранением неполадок в электросети.
Читайте также, непогода оставила без света несколько украинских областей. Электричество пропало более чем в 60 населенных пунктах.
по теме
Киев на два дня останется без воды : список адресов
В Киеве будут проводить ремонт на насосной водопроводной станции
В Киеве усилят карантин
В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации
Вспыхнул пожар: на трассе "Киев-Чернигов" произошло смертельное ДТП
Авария случилась с участием легковушки и грузовика, в результате которой погиб водитель
В Киеве мужчина посреди улицы устроил резню
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь
"Метят двери": в столичном районе орудует банда грабителей
Злоумышленники оставляли своеобразные метки у дверей