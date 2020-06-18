В большей части домов на левобережье Киева отключился свет.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на компанию ДТЭК.

По информации, электричество пропало на столичных улицах Тютюнника, Энтузиастов, Сверстюка, Туманяна, Днепровской и Русановской набережной, а также на Русановском бульваре.

Отмечается, что причиной отключения света стала аварийная ситуация. Специалисты работают над устранением неполадок в электросети.

Читайте также, непогода оставила без света несколько украинских областей. Электричество пропало более чем в 60 населенных пунктах.