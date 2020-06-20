Черногория официально разрешила въезжать на свою территорию гражданам Украины, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

По прибытию в страну украинцы обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный в аккредитованных лабораториях. Тест должен быть "свежий" - не более 48 часов.

Такие же условия для въезда выдвинули гражданам Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.

Власти Черногории сформировали три списка стран в зависимости от числа активных и новых случаев коронавирусной инфекции, динамики заражения и общей реакции страны на пандемию с учетом имеющейся информации о принимаемых мерах по сдерживанию COVID-19, тестировании и лечении пациентов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года Турция "открывает двери" для украинских туристов.