Черногория открыта для украинцев при одном условии [ Редактировать ]
Черногория официально разрешила въезжать на свою территорию гражданам Украины, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".
По прибытию в страну украинцы обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный в аккредитованных лабораториях. Тест должен быть "свежий" - не более 48 часов.
Такие же условия для въезда выдвинули гражданам Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.
Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.
Власти Черногории сформировали три списка стран в зависимости от числа активных и новых случаев коронавирусной инфекции, динамики заражения и общей реакции страны на пандемию с учетом имеющейся информации о принимаемых мерах по сдерживанию COVID-19, тестировании и лечении пациентов.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года Турция "открывает двери" для украинских туристов.
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