Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків

Зброю, боєприпаси та наркотики виявили столичні правоохоронці у помешкання двох киян. Зі слів одного із затриманих, усі предмети він знаходив за допомогою металошукача в лісі. Усе вилучене поліцейські направили експертам для проведення досліджень.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Олександр Дибов, начальник відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві: