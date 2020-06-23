Киянин зберігав вдома зброю, боєприпаси та наркотики [ Редактировать ]
Зброю, боєприпаси та наркотики виявили столичні правоохоронці у помешкання двох киян. Зі слів одного із затриманих, усі предмети він знаходив за допомогою металошукача в лісі. Усе вилучене поліцейські направили експертам для проведення досліджень.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Олександр Дибов, начальник відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві:
На території приватного будинку ми виявили та вилучили: зброю набої, гранати та міни. Карабін рушницю, пістолет Макарова та набої різного калібру. Крім того з приміщення останнього ми вилучили нарколабораторію, канабіс, амфетамін та 1,5 кілограма фенілнітропропену. Схрон зі стрілецькою зброєю, великою кількістю набоїв та гранат.
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