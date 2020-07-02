На проспекте Сергея Нигояна в Днепре перевернулась фура, гружоная пивом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информаиции, водителя госпитализировали, а на дорогу разлились десятки литров пива.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель, 1958 года рождения. После первичного осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован.

Отмечается, что в грузовике произошло возгорание, но прибывший на место расчет пожарных смог вовремя его потушить.

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