Дорогу в Днепре залило хмельным напитком [ Редактировать ]
На проспекте Сергея Нигояна в Днепре перевернулась фура, гружоная пивом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информаиции, водителя госпитализировали, а на дорогу разлились десятки литров пива.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель, 1958 года рождения. После первичного осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован.
Отмечается, что в грузовике произошло возгорание, но прибывший на место расчет пожарных смог вовремя его потушить.
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