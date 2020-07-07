Зруйновано мости та дороги, деякі села були повністю відрізані від цивілізації

Велика Британія фінансово підтримає затоплені регіони на Заході України. 100 тисяч фунтів передадуть на речі першої необхідності для постраждалих - повідомляє британське посольство в Україні.

Унаслідок повені наприкінці червня затопило майже 300 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Зруйновано мости та дороги, деякі села були повністю відрізані від цивілізації.