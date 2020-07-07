Велика Британія підтримає затоплені регіони Заходу України [ Редактировать ]
Велика Британія фінансово підтримає затоплені регіони на Заході України. 100 тисяч фунтів передадуть на речі першої необхідності для постраждалих - повідомляє британське посольство в Україні.
Унаслідок повені наприкінці червня затопило майже 300 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях.
Зруйновано мости та дороги, деякі села були повністю відрізані від цивілізації.
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