На кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бої [ Редактировать ]
На кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бої. Під вогнем опинилися прикордонні села у Товузькому районі. Чи є постраждалі серед мирного населення - не повідомляють. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях.
Про початок ескалації на кордоні стало відомо у неділю, за кілька днів внаслідок обстрілів загинуло 11 азербайджанських військових. З вірменського боку - двоє армійців поранені.
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