На кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бої. Під вогнем опинилися прикордонні села у Товузькому районі. Чи є постраждалі серед мирного населення - не повідомляють. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях.

Про початок ескалації на кордоні стало відомо у неділю, за кілька днів внаслідок обстрілів загинуло 11 азербайджанських військових. З вірменського боку - двоє армійців поранені.