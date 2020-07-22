Житель Харькова, которого задержали по обвинению в соучастии в организации теракта в Луцке, согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщил пресс-центр ГУ Нацполиции Харьковской области.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления.

Отмечается, что найденное во время обыска дома сообщника оружие будет направлено на экспертизу.

Напомним, ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.

После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.

А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Мы также писали о том, что известно об этом фильме.

После того, как президент выполнил условия, из автобуса начали выходить заложники. Сам же захватчик был сразу задержан..

Сразу после этого Владимир Зеленский обратился к украинцам, а видео, записанное для террориста, удалил.

Позже Арсен Аваков сказал, что террорист сдался сам.