Сообщник луцкого террориста поможет следствию [ Редактировать ]
Житель Харькова, которого задержали по обвинению в соучастии в организации теракта в Луцке, согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщил пресс-центр ГУ Нацполиции Харьковской области.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления.
Отмечается, что найденное во время обыска дома сообщника оружие будет направлено на экспертизу.
Напомним, ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.
После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.
А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Мы также писали о том, что известно об этом фильме.
После того, как президент выполнил условия, из автобуса начали выходить заложники. Сам же захватчик был сразу задержан..
Сразу после этого Владимир Зеленский обратился к украинцам, а видео, записанное для террориста, удалил.
Позже Арсен Аваков сказал, что террорист сдался сам.
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