Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с заложниками в Луцке.

Так в Твиттере под одним из постов о том, что в Украине вооруженный мужчина захватил автобус, Илон Маск оставил комментарий.

"Просто еще один день 2020 года", - написал Маск.

Напомним, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с 20 заложниками, при себе у него были взрывчатка и оружие. В области был введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.

СБУ признала захват террактом. Террорист - мужчина по имени Максим Кривош, который называет себя Максим Плохой.

Он хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе". Глава МВД Арсен Аваков вылетел на переговоры с террористом. В то же время в центр Луцка стянули силовиков и бронетехнику.

Позже оказалось, что в автобусе находились беременная девушка и ребенок. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.

Позже появилась информация о том, что в Луцке стреляли в здание полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводил совещание по переговорам с захватчиком автобуса. Также на месте, где держали заложников, прозвучали несколько взрывов.

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Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая сложилась в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".

Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.

Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.

Также появилась информация о том, что жена террориста отправилась в Луцк. Однако, по прибытию поздним вечером, захватчик отказался с ней общаться. Близкие террориста просили его сложить оружие.

Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста. Однако спустя полчаса ничего не произошло.

По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию.

Спустя 9 часов захвата заложникам передали еду и воду.

Позже полицейский повторно подошел и попытался договориться о том, чтобы террорист выпустил хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел. Момент выстрела попал на камеру.

Со временем Максим Плохой вышел на связь и дал интервью, в котором рассказал о состоянии заложников.

Ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.

После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.

А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Мы также писали о том, что известно об этом фильме.

После того, как президент выполнил условия, из автобуса начали выходить заложники. Сам же захватчик был сразу задержан..

Сразу после этого Владимир Зеленский обратился к украинцам, а видео, записанное для террориста, удалил.

Позже Арсен Аваков сказал, что террорист сдался сам.