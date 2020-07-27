Украина и Италии сняли все ограничения на полеты, подписав новое соглашение об авиаперевозках. Об этом сообщает avianews.

Компания запланировала запуск 17 новых маршрутов между странами.

На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализовало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air.

Издание отмечает, что режим полетов по принципу "открытого неба" между Италией и Украиной инициировали еще в 2015 году.

Он начал действовать в 2016 году. Власть могла допустить на любой маршрут любую авиакомпанию. Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии сообщили Украине, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией.

Это объясняется желанием Италии развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет.

Это возможно, когда полеты выполняет авиакомпания, базирующаяся в Италии и нанимающая местный персонал. Поэтому власти Италии выдали новые разрешения на полеты Ryanair и Wizz Air.

Ранее мы писали о том, что Италия запретила въезд для 13 стран.