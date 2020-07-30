Об этом заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"После достижения перемирия все ждали, какими будут следующие шаги власти. Надеялись, что Президент выступит с законодательными инициативами, которые нужны для политического урегулирования вооруженного конфликта на востоке. Также ожидали серьезных кадровых перестановок в группе переговорщиков. Вместо одиозных персонажей, делающих громкие провокационные заявления, должны были прийти ответственные люди с конструктивной позицией", - отметил политик.

Но на практике, по словам Юрия Бойко, этого не произошло.

"Мы увидели указы о военных администрациях. Отказ от проведения выборов в областные советы Донецкой и Луганской областей. Разговоры о необходимости и вовсе отменить выборы в местные советы вдоль всей линии разграничения. Все чиновники, которые стремятся завести переговорный процесс в тупик, остались на своих местах. Они продолжают фантазировать на тему пересмотра Минских соглашений и новых переговорных форматов. Это очень плохие сигналы. Вместо реальных шагов к миру власть продолжает их имитацию", - считает народный депутат.

Юрий Бойко, подчеркнул, что смена руководства ТКГ не сможет прикрыть отсутствие практических действий.

"Для мира сейчас нужны не громкие имена, а реальные шаги и политические решения. Это и внесение в повестку дня работы парламента законов, предусмотренных Минскими соглашениями и договоренностями лидеров государств Нормандской четверки. И прямой диалог с Донецком и Луганском, последовательное согласование и принятие политических решений – это путь от перемирия к миру", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.