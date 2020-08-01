Экипаж фрегата Черноморского флота России "Адмирал Эссен" провел в аннексированном Крыму артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук". Стрельбу провели в рамках "боевой подготовки".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Читайте также Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма

"При проведении зачетных артиллерийских стрельб личный состав фрегата "Адмирал Эссен" успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

"Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму нашли тело сына политзаключенного Сулейманова.