В Венгрии перевернулся туристический автобус: есть жертвы [ Редактировать ]
В Венгрии, на автомагистрали M5 недалеко от города Кишкунфеледьхаза, произошла авария с польским туристическим автобусом, возвращавшимся из Болгарии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает польский телеканал TVN24.
Фото: tvn24
Спасательные службы Венгрии направили на место ДТП два вертолета и 14 машин скорой помощи. По словам Марека Санетры, владельца туристического агентства Marco, организовавшего поездку, автобусом приехали 40 человек, в том числе два водителя.
Ранее агентство MTI сообщало, что на польском автобусе ехали 46 человек. Об этом количестве пассажиров сообщила и венгерская полиция.
фото: tvn24
В МИД Польши заявили, что госпитализированы 24 человека. Ранее была информация о 34 раненых. В ведомстве заявили, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию представил также представитель венгерской службы экстренной помощи Аттила Зентлай.
Авария произошла на трассе М5 утром, когда автобус упал в канаву. После прибытия первого спасательного отряда один из пассажиров был подтвержден на месте происшествия. 45 человек нуждались в первой помощи и были доставлены в близлежащие больницы. По его словам, в операции приняли участие 14 бригад наземных спасательных служб и два подразделения ВВС и автобус одной из транспортных компаний.
Аттила Зентлай отметил, что среди потерпевших трое серьезно ранены. У других есть только легкие.
Организатор поездки отправил в Венгрию запасной транспорт, чтобы забрать туристов, которые не пострадали в аварии.
фото: tvn24
Стоит отметить, что полиция до сих пор устанавливает причину аварии, она пока не известна.
Напомним, ранее в Киеве на Столичном шоссе произошла жуткая авария, в которой погибли сразу три человека.
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