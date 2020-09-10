В Грузии началась вторая волна пандемии коронавируса [ Редактировать ]
В Грузии началась вторая волна пандемии коронавируса. В стране будут ужесточены меры для предотвращения распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн".
По его словам, после большой свадьбы в Тбилиси образовалось 5 новых кластеров заражения, в частности, в Цагери, Кутаиси, Зугдиди и других городах.
"Мы были вынуждены добавить в постановление пункт об ограничении "не более 10 человек", чтобы запретить подобные ритуалы. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан", - подчеркнул Гахария.
Кроме того, с 10 сентября в стране запрещаются культурные и спортивные мероприятия под открытым небом с участием более 200 человек. Также запрещаются клубные вечера на открытых площадках, а запланированное на 1 октября открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров переносится еще на месяц.
"Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая, зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался", - добавил премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Грузия изменила правила въезда для иностранцев.
по теме
Грузия изменила правила въезда для иностранцев
Также правительство страны сократило срок карантина по приезду в Грузию
В Китае тестируют вакцину-спрей от коронавируса
Это первая вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа
Коронавирус продолжает "удерживать позиции" в Украине
За минувшие сутки выздоровели 1174 человека
Кабмин упростил ввоз лекарств от коронавируса
Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса