В Грузии началась вторая волна пандемии коронавируса. В стране будут ужесточены меры для предотвращения распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн".

По его словам, после большой свадьбы в Тбилиси образовалось 5 новых кластеров заражения, в частности, в Цагери, Кутаиси, Зугдиди и других городах.

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"Мы были вынуждены добавить в постановление пункт об ограничении "не более 10 человек", чтобы запретить подобные ритуалы. Все это делается с целью защиты здоровья наших граждан", - подчеркнул Гахария.

Кроме того, с 10 сентября в стране запрещаются культурные и спортивные мероприятия под открытым небом с участием более 200 человек. Также запрещаются клубные вечера на открытых площадках, а запланированное на 1 октября открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров переносится еще на месяц.

"Сегодняшние 57 случаев заболевания и 44 случая, зафиксированные вчера, прямо указывают на то, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно меняется. Мы предполагали начало второй волны, и вот этот процесс начался", - добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Грузия изменила правила въезда для иностранцев.