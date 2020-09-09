Грузинские власти решили полностью запретить любые застолья, в том числе свадьбы, поминки, юбилеи и другие гуляния. Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщила на специальном брифинге глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Запрет вступает в силу с 10 сентября. За нарушение запрета организаторам застолья грозит штраф в размере 10 тысяч лари ($3 250).

Причиной восстановления строгих карантинных мер стал неожиданный "взрыв" заболевания в одном из регионов после проведения свадьбы на 500 гостей.

"Свадебный кластер" COVID-19 привел к тому, что число инфицированных за день в стране составило 44 человека - это абсолютный "рекорд" для Грузии.

По последним данным, в Грузии выявлено более 1,7 тыс. заболевших коронавирусом, умерли 19 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции ввели всеобщий масочный режим. Защитные маски придется носить даже туристам на пляже.